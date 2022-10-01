В США представили подводную камеру, работающую от шума волн

Океан еще не изучен на 95%, и эти исследования являются дорогостоящими. Ученые предложили экономичную камеру, способную работать от звуковых волн морей и океанов.

Подводные камеры, необходимые ученым для изучения океана, рельефа морского дна, анализа подводных условий, работают от дополнительных источников питания, например аккумуляторов. Таким образом время их работы ограничивается емкостью батарей и обычно составляет всего несколько часов, что делает исследования очень дорогостоящими.

Инженеры Массачусетского технологического института, США, разработали беспроводную подводную камеру, которая работает от энергии, вырабатываемой из шума в морской воде. Исследования опубликованы в nature.

Шум проходящих судов, активная жизнедеятельность морских обитателей могут использоваться как источник энергии для камеры. Такие камеры упростят исследования мирового океана и удешевят их стоимость.

Энергию вырабатывается пьезоэлектрическими элементами, которыми оснащен весь корпус камеры. Они производят энергию, когда на них оказывается давление звуковыми волнами, исходящими от любых сильных источников. Вначале батареи аккумулируют необходимый запас энергии, затем камера включает подводную съемку. Это важно, поскольку камера должна быть максимально энергоэффективной. В итоге специалистам удалось добиться энергоэффективности, в 100 тыс. раз превышающей аналоги.

Для подводных работ камеры ученые применили датчик изображения без цветных фильтров, который потребляет очень мало энергии. Дальнейшее получение цветного изображения решили в стиле зарождения фотографии — делали снимки объекта отдельно по трем цветовым каналам RGB, работающим от соответствующей вспышки зеленых, красных и синих светодиодов. Итоговая цветная картинка получалась объединением всех трех цветовых каналов.

Беспроводная передача данных также осуществляется оригинальным способом — с помощью обратного рассеяния звука в воде. Камеру облучают сверху звуковой волной, она поглощает или отбивает волну обратно, шифруя таким образом данные в 0 и 1. Это также более энергоэффективно, чем прямая передача.

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