В Telegram добавлены новые функции

В недавней бета-версии Telegram установлен конструктор аватаров для персонализации личного аккаунта, а также группы или целого канала.

Об этом сообщает Beta Info.

Благодаря добавленному конструктору пользователи смогут установить в качестве аватара анимированные кастомные эмодзи или стикеры на градиентном фоне. Причем это касается не только обладателей подписки Telegram Premium. Выбор кастомных эмодзи будет предоставлен всем пользователям без ограничений.

Также в бета-версиях будет распределение эмодзи на несколько категорий. Эта вкладка спрятана в поисковой строке в панели эмодзи, стикеров, GIF и статусов. Разработчики задумывали эту опцию, чтобы упростить поиск нужных смайликов и стикеров по разделам.

Вместе с этим нововведением, в Telegram появилась возможность для премиум подписчиков автоматического получать перевод всех сообщений и постов в чате или канале. Соответствующая кнопка появится, если сообщения на экране будут написаны на языке, отличном от системного.

Пока не сообщается, когда указанные опции появятся в обычных версиях Telegram.

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