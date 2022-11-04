В университете Тель-Авива разработана уникальная технология регенерации костей

В Тель-Авивском университете разработали и протестировали синтетический гель, который стимулирует восстановление костей человека.

Новая технология, разработанная учеными Тель-Авивского университета, позволит реконструировать кости с помощью геля, стимулирующего естественную регенерацию кости.

Ученые пояснили, что многие пациенты, например, страдающие от онкозаболеваний, переносят удаление раковой опухоли, что приводит к значительным дефектам костей.

В отличие от физических травм и переломов, в таких случая костная ткань не способна регенерироваться естественным путем.

Исследователи создали особый синтетический гель, который имитирует природные вещества, окружающие костные клетки. Он запускает активность иммунной системы и способствует процессу восстановления.

Ученые из Тель-Авивского университета доказали, что с помощью уникального геля можно стимулировать восстановление кости челюсти, которая не могла регенерировать естественным путем.

Как сообщили авторы изобретения, это открытие также имеет колоссальный потенциал в области стоматологии и они надеются, что в будущем она станет альтернативой распространенному методу лечения потери зубов — имплантации.

После лабораторных испытаний исследование переходит в фазу тестирования на людях.

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