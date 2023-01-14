Впервые за 50 тысяч лет к Земле подлетит редкая комета

Это небесное тело «периодически» залетает в нашу Галактику, и в последний раз комета ближе всего подлетала к Земле еще во время последнего ледникового периода

Название этого небесного тела — комета C/2022 E3 (ZTF). Раньше ученые считали ее астероидом, но с приближением этого объекта астрономы были вынуждены изменить свое мнение.

Об этом пишет издание Space.

Сообщается, что комета была открыта еще в марте 2022 года. Ученые определили, что ранее C/2022 E3 (ZTF) уже подлетала на максимально короткое расстояние к Земле, и это было 50 тысяч лет назад. А уже в феврале этого года, а именно 2 числа, комета снова максимально «близко» подлетит к нам — на 42 млн км от Земли. Собственно, комета будет настолько яркой, что ее можно будет наблюдать на небе не вооруженным взглядом.

Стоит добавить, что на YouTube планируют вести прямую трансляцию, в ходе которой жителям планеты покажут комету. Трансляция началась в 6 утра в субботу 14 января, и вести ее будет итальянский проект The Virtual Telescope Project.

Напомним, какие страны хотели присвоить себе небесные просторы.