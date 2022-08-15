Все, что человек видит перед собой, происходило 15 секунд назад — ученые

Головной мозг не обновляет зрение человека в онлайн-режиме. Ученые обнаружили, что мы видим лишь картинки, которые глаз фиксировал 15 секунд назад.

Если бы мы сразу видели все без задержки, то человеку казалось бы, что у него галлюцинации. Потому наш мозг «обновляет» картинки постепенно, с небольшой задержкой.

Об этом пишет grodno24.

Механизм, который использует наш мозг, называется полем непрерывности. Он позволяет нам ощущать стабильность во всем, что происходит вокруг. Если бы мозг обновлял получаемые органом зрения картинки в режиме реального времени, то мир казался бы человеку крайне беспокойным местом, где все время движутся объекты, меняются тени и свет. Эффект был бы сравним с галлюцинацией.

Для защиты нашего спокойствия мозг демонстрирует нам то, что происходило немного ранее. Ученые сравнивают его с приложением, которое каждые 15 секунд показывает обновленные данные.

Изначально специалисты из Калифорнийского университета были заняты изучением вопроса, касаемо того, почему человек с течением времени не замечает незначительных визуальных изменений. Для осуществления задуманного ученые пригласили порядка 100 человек, и в течение 30 секунд показывали им крупным планом лица людей. Чтобы участники не видели очевидных отличий, на изображении не было видно волос на голове и лице.

Добровольцы могли только различать демонстрируемых людей по глазам, бровям, щекам, подбородку, носу и рту. По истечение полминуты людей просили найти лицо, которое они видели последним. Оказалось, что практически все участники выбирали изображение, которое им демонстрировалось посередине видео, а не в конце. Таким образом, можно признать, что в этом плане головной мозг человека работает медленней.

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