Вышедший из тюрьмы создатель генетически модифицированных детей сделал неожиданное признание

Скандальный китайский исследователь Хэ Цзянькуй, который шокировал весь мир в 2018 году созданием первых в истории генетически модифицированных детей, рассказал о своей прошлой и нынешней деятельности.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам ученого, он длительное время размышлял над тем, что он сделал.

«Подводя итог одним предложением: я сделал это слишком быстро», – сказал он.

Цзянькуй, который совершил эксперимент над эмбрионами без согласия их будущих родителей, никоим образом не раскаивается в том, что сделал, и не стал публично извиняться. Также он не уточнил, что должно произойти перед продолжением экспериментов редактирования человеческих генов, но пообещал поделиться деталями во время конференции в Оксфордском университете уже в марте.

Отметим, что мужчина сперва занимался изучением физику в Китае, но после переехал в США, где успешно получил степень доктора философии в Университете Райса и пост-докторскую степень по секвенированию генома в Стэнфордском университете. Спустя какое-то время он вернулся к себе на родину ради продолжения исследования редактирования генов Crispr-Cas9, для чего запустил некоторые биотехнологические бизнесы.

В рамках клинического лечения взрослых людей специалисты уже пользуются генетически модифицированными клетками, однако с генетической модификацией эмбрионов все сложнее. Дело в том, что это изменения происходят в каждой клетке тела и передаются следующим поколениям. По мнению ряда экспертов, это этически противоречиво и неоправданно с медицинской точки зрения.

Четыре года назад в рамках международной конференции в Гонконге ученый заявил, что ему удалось модифицировать два эмбриона перед тем, как их вставили в утробу матери. По итогу родились девочки-близнецы по имени Лулу и Нана. Со временем стало известно, что таким образом родился и третий ребенок.

Изменение гена под названием CCR5 необходимо для проникновения вируса ВИЧ в клетки и, как предполагается, создания иммунитета к ВИЧ у ребенка. Однако этот эксперимент шокировал многих ученых тем, что он был рискованным, непроверенным и в нем отсутствовала медицинская необходимость.

Ситуация отягощается тем, что генетически модифицированные дети могут иметь побочные пороки сердца, рака и проблемы развития. По итогу Цзянькуя был признан виновным в «незаконной медицинской практике» и приговорен к 3-летнему лишению свободы.

После выхода из тюрьмы, как утверждает сам ученый, он контактирует с родственниками близнецов, но при этом он не устал уточнять, был ли он участником клинических исследований. По его словам, у Лулы и Наны «нормальная, мирная и спокойная жизнь», которую следует уважать. Также он назвал удовлетворительным состояние третьего ребенка, но не стал делиться подробностями.

Также «Курсор» сообщал, что с помощью генной терапии врачи научились лечить глухоту.