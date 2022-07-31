Япония испытала ракету с новым типом двигателя

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) заявило, что испытание небольшой ракеты S-520 с новым двигателем собственной разработки прошло успешно.

Запуск ракеты был произведен в космическом центре Утиноура в префектуре Кагосима. Он состоялся 24 июля в 5 часов утра по местному времени. Длина ракеты составляет около 9 метров, диаметр — около 52 сантиметров, а вес — около 2,6 тонны.

Она предназначена для сбора информации для разработки сверхзвукового реактивного двигателя. Во время испытаний ракета поднялась на максимальную высоту 160 километров, после чего ее носовая часть отделилась

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