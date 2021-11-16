Японские ученые изобрели «нейтрализатор» для стирания памяти

Ученые из Университета Киото изобрели нейрооптическую систему, позволяющую управлять воспоминаниями. Ее успешно опробовали на лабораторных мышах.

Ученые из Университета Киото отметили, что на исследование их вдохновил голливудский фильм «Люди в черном»

Его герои используют нейтрализатор – прибор, стирающий воспоминания.

Автор научной работы Акихиро Гото отметил: «В «Людях в черном» агенты стирают воспоминания с помощью световой вспышки. Мы сделали нечто подобное».

Ученые использовали свет для деактивации белков, необходимых для LTP — особого вида нервной активности, способствующего укреплению памяти. Главный из этих белков — кофилин. Он оказывает влияние на синапсы в коре головного мозга и очень важен для формирования долгосрочных воспоминаний.

Эксперты ввели в мозг мыши адено-ассоциированный вирус или AAV, обычно используемый для доставки генов. Он был связан с модифицированным белком, изготовленным из кофилина и флуоресцентного маркера. Под воздействием света он выделял активный кислород, деактивировавший близлежащие соединения.

Таким образом ученые повлияли на гиппокамп – область мозга, отвечающую за хранение воспоминаний. Они учили мышь определенным действиям, но после облучения гиппокампа грызун терял память об усвоенных навыках.

Авторы предположили, что новые данные, полученные в ходе эксперимента, помогут в лечении ряда психических расстройств, болезни Альцгеймера и шизофрении.

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