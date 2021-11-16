Японские ученые изобрели «нейтрализатор» для стирания памяти

Ученые из Университета Киото отметили, что на исследование их вдохновил голливудский фильм «Люди в черном»
Его герои используют нейтрализатор – прибор, стирающий воспоминания.
Автор научной работы Акихиро Гото отметил: «В «Людях в черном» агенты стирают воспоминания с помощью световой вспышки. Мы сделали нечто подобное».
Ученые использовали свет для деактивации белков, необходимых для LTP — особого вида нервной активности, способствующего укреплению памяти. Главный из этих белков — кофилин. Он оказывает влияние на синапсы в коре головного мозга и очень важен для формирования долгосрочных воспоминаний.
Эксперты ввели в мозг мыши адено-ассоциированный вирус или AAV, обычно используемый для доставки генов. Он был связан с модифицированным белком, изготовленным из кофилина и флуоресцентного маркера. Под воздействием света он выделял активный кислород, деактивировавший близлежащие соединения.
Таким образом ученые повлияли на гиппокамп – область мозга, отвечающую за хранение воспоминаний. Они учили мышь определенным действиям, но после облучения гиппокампа грызун терял память об усвоенных навыках.
Авторы предположили, что новые данные, полученные в ходе эксперимента, помогут в лечении ряда психических расстройств, болезни Альцгеймера и шизофрении.
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