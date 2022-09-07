Южнокорейская лунная станция прислала фото Земли и Луны

Также станция «Данури» смогла зафиксировать границу магнитного поля Земли примерно через пять часов после своего запуска.

Запущенная в августе первая для Южной Кореи окололунная исследовательская станция «Данури» прислала свое первое фото Земли и Луны. Его она совершила на расстоянии 1,24 миллиона километров.

Об этом сообщает Корейский институт астрономии и космических наук.

Отмечается, что «Данури» также удалось увидеть границу магнитосферы Земли.

Согласно сообщению, 4 августа на борту ракеты-носителя Falcon 9 стартовала первая южнокорейская миссия за пределы околоземной орбиты — в космос отправился лунный орбитальный аппарат Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO), или «Данури», что в переводе означает «наслаждайтесь Луной». 26 августа, в рамках испытания оборудования, когда «Данури» уже была в 1,24 миллиона километров от Земли, она получила изображение нашей планеты и спутника с помощью камеры LUTI (LUnar Terrain Imager).

Фотографию получили с расстояния в 12 тысяч раз больше, чем будет рабочее расстояние для станции, чтобы фотографировать поверхность Луны. Также «Данури» смогла зафиксировать границу магнитного поля Земли примерно через пять часов после своего запуска. Сейчас станция продолжает движение на орбиту Луны: ожидается, что уже 17 декабря, пройдя 6 миллионов километров, «Данури» будет фотографировать Луну с расстояния в 100 километров над ее поверхностью.

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