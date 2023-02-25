В США за рекордную сумму продали нераспечатанный iPhone 1

Его владелица была рада, что раньше не обменяла гаджет на более новую модель.

Американка Кара Грин продала на аукционе свой нераспечатанный iPhone 1 (2007 года) за сумму, которая в более чем 100 раз превышала первоначальную стоимость гаджета.

Об этом пишет Business Insider.

Бывшая владелица очень обрадовалась, что в свое время не обменяла iPhone на более новую модель. Женщина рассказала, что получила гаджет в подарок, но не стала им пользоваться. Дело в том, что у нее были номера Verizon, а смартфоны Apple тогда поддерживали AT&T. Из-за этого она решила не тратить средства на переход к другому оператору, а просто отложить подарок.

Не так давно она узнала, что кто-то продал на аукционе iPhone 1 за 40 тысяч долларов, поэтому тоже решила продать гаджет, поскольку ей нужны были деньги для салона, которые она открыла в Нью-Джерси.

Торги за смартфон начинались с 2500 долларов, и ожидалось, что его продадут не менее 50 тысяч долларов, но в итоге вышло на 13 тысяч долларов больше. А первоначальная его цена составляла всего 599 долларов. Это самая высокая цена, за которую был продан оригинальный iPhone.

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