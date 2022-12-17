Журнал Science назвал наибольший научный прорыв-2022

Журнал Science назвал наибольшим научным прорывом 2022 года космический телескоп NASA Джеймса Уэбба.

Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что это был триумфальный год для телескопа Уэбба.

«Космическая обсерватория стоимостью $10 млрд на каждом шагу превосходила ожидания – настолько, что критики быстро забыли о годах задержек и огромных переменах», — говорится в пресс-релизе.

Редакция Science выбрала космический телескоп Уэбба из других претендентов, среди которых также была миссия NASA по отклонению астероидов DART. Журнал похвалил изобретение за то, что оно позволило исследователям раскрыть «непостижимое прошлое Вселенной в потрясающих, беспрецедентных деталях».

«В течение нескольких дней после того, как телескоп был запущен в эксплуатацию в конце июня 2022 года, исследователи начали открывать тысячи новых галактик, более далеких и древних, чем какие-либо ранее задокументированные – некоторые из них, возможно, более чем на 150 млн лет старше, чем самые старые. … Более того, телескоп способен собирать достаточно света от астрономических объектов – от новорожденных звезд до экзопланет – чтобы обнаружить, из чего они сделаны и как они двигаются в пространстве», — отметили в Science.

Как сообщал Курсор, в сентябре космический телескоп Уэбба впервые в истории снял планету за пределами Солнечной системы. Снимок был опубликован на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Орбитальному телескопу удалось снять газовый гигант HIP 65426b. По словам астрономов, этот снимок – исторический момент для астрономии. Ранее экзопланеты удавалось увидеть только через наземные телескопы, не позволявшие подробно их изучить.

«Экзопланета примерно в 6-12 раз больше массы Юпитера и примерно в 100 раз дальше от звезды-хозяина, чем Земля от Солнца. Эта съемка позволяет заглянуть в будущие возможности изучения далеких миров вместе с «Уэббом», — говорится в сообщении NASA.

Кроме того, Курсор информировал о том, что при помощи марсианского летательного аппарата ученые из NASA смогли увидеть новые ракурсы поверхности Марса.