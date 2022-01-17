Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 января: кого ждет денежная волна, а кого — непредвиденные траты

Астрологи рассказали, кому из Знаков Зодиака можно совершать покупки, а кому необходимо сначала завершить важные дела или вовсе стоит отказаться от трат, пишет Слова и фразы.

Овен

Период с 17 по 23 января благоприятен для финансового положения Овнов, ведь небесные светила сейчас невероятно удачно расположены. Именно поэтому Овны будут лучше зарабатывать, умело покупать нужные вещи, грамотно распоряжаться финансами. Если они перестанут владеть собой, наступит время проблем. Удержать успех рядом станет куда сложнее. Чтобы все оставалось на своих позициях, а деньги текли рекой, нужно правильно себя вести.

Телец

Тельцам обязательно понадобятся обереги от злых людей, потому что враги не дремлют. Они будут стараться мешать их счастью, поэтому защита просто необходима. С её помощью можно будет сохранить свое положение, авторитет и деньги. В эти семь дней Тельцам можно начать период затишья. Если есть шанс принять неверное решение по неосторожности, лучше уйти временно в тень. Представителям данного Знака стоит быть внимательнее в магазинах, чтобы не купить случайно некачественный товар. С другой стороны, возрастут творческие способности этих людей.

Близнецы

Первое, о чем стоит позаботиться Близнецам, — это создание благоприятной атмосферы в доме. Тем, кто каждый день ходит на работу, можно выбрать другой путь, чтобы как-то разнообразить процесс. Финансовое благополучие Близнецов будет зависеть от умения распределять финансы и время. В период с 17 по 23 число не стоит перегружаться, иначе все заработки в итоге пойдут на восстановление сил после трудовых подвигов. Как бы ни были сильны Близнецы, им важно быть чуточку осторожнее.

Рак

Ракам можно уходить с головой в работу и бизнес, дела и покупки, но важно помнить об опасности энергетического выгорания. Не стоит посвящать всю неделю делам, ведь любовная сфера тоже будет успешной. Астрологи советуют Ракам не выжимать максимум из любой ситуации. Это не совсем верный подход, но и не стоит ждать, что богатство свалится с неба. Важно находить баланс. В качестве отдыха астрологи советуют отправляться за покупками в магазины либо совершать их дома через интернет. При желании можно пополнить обновками зимний гардероб.

Лев

Львы в самом конце недели могут ощутить острую нехватку удачи из-за негативного аспекта Солнца и Меркурия. Если в воскресенье Львов ожидает отдых, значит, все в порядке. Если же они вынуждены будут работать, лучше воспользоваться простыми способами привлечения удачи. В эти семь дней Львы могут совершить много выгодных приобретений, если они связаны со сферой недвижимости. Можно вкладывать деньги в починку автомобиля, в ремонт дома или квартиры. Самое главное сейчас — не давать никому взаймы и не брать кредитов самим. Это может привести к проблемам.

Дева

Звезды и планеты выстроились таким образом, что Девам будет очень везти в финансовой сфере. Также ночные светила хотят, чтоб люди этого Знака срочно избавились от лишних вещей и хлама. Согласно денежному гороскопу, Девам в трудных финансовых и рабочих ситуациях придет на помощь позитивное мышление. Без него ничего не получится. К счастью, Девы умеют перестраиваться на оптимистичную волну. Тратиться людям этого Знака сейчас лучше на новые знания, опыт, навыки или на путешествия.

Весы

Весам желательно не оформлять кредиты. Если выхода нет, нужно внимательно читать все пункты договоров. Вполне возможно, что на этой неделе из-за Урана будет происходить много важных событий. Будучи кардинальным Знаком Зодиака, Весы смогут быстро адаптироваться к ситуации. Финансовые успехи полностью окажутся в их руках. Астрологи советуют доводить до конца начатое. Можно также совершать запланированные покупки, тратиться на подарки. Также не стоит забрасывать начатое, даже если мотивация снизится. Меньше слов и больше дела — девиз этой недели.

Скорпион

Скорпионам удастся реализовать задуманное в финансовой и рабочей сфере. Люди этого Знака почувствуют желание сворачивать горы, растить достаток. Важно, чтобы вся мотивация была направлена в нужное русло: сейчас коварное время. Эксперты в области астрологии рекомендуют Скорпионам создавать вокруг себя комфортную обстановку: почаще делать уборку, приводить в порядок рабочее место, а также контролировать доходы и расходы. Самое главное сейчас — это осознанность.

Стрелец

У Стрельцов может быть немного снижена энергетика, но это не беда, потому что данная проблема поправима. Денежный успех Стрельцов может сильно зависеть от окружения. Токсичные люди способны снизить уверенность. Любители раздавать советы могут возникать на горизонте в самое неподходящее время. Стрельцам важно в период с 17 по 23 число действовать самостоятельно. Также астрологи советуют поменьше лениться и прокрастинировать.

Козерог

Уран в прямом движении принесет в финансовую сферу Козерогов много удачи: могут ускоряться выплаты, должники решат поторопиться с возвратом денег. Козерогам можно также рассчитывать на помощь со стороны, заниматься самоанализом. При желании можно потратить часть средств на отдых. Деньги потекут в карман Козерогов, но ими стоит правильно распоряжаться. Не нужно торопиться с покупками. Пусть деньги немного полежат, а мысли придут в порядок.

Водолей

Водолеям стоит опасаться эмоциональных вампиров. Такие люди будут крайне опасными в финансовом плане. Сейчас людям данного Знака лучше действовать самостоятельно. Согласно финансовому гороскопу, Водолеев ждет благоприятный период. Они могут менять работу, искать дополнительные источники дохода или претендовать на новую должность. Не стоит бояться изменений: финансовый приток обойдет стороной нерешительных и боязливых. Смена обстановки пойдет Водолеям на пользу, так что не стоит отказываться от командировок.

Рыбы

У Рыб наступает отличное время для труда. Также важно как можно чаще обдумывать свои шаги и траты. Любые значительные изменения в финансовой сфере лучше планировать на период первую половину недели. Время с 17 по 20 января предназначено для того, чтобы разогнаться, взять рабочий темп, доделать старые дела, без спешки распланировать дальнейшие действия. К увеличению достатка Рыб приведет умение работать в команде.