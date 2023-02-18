Гороскоп на 18 февраля 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Некоторым астрологи обещают достижение гармонии с миром и окружением, а других же вселенная предупреждает о том, что день принесет разочарования и невзгоды.

ОВЕН – Верховный Жрец

Эта карта олицетворяет мир веры и глубочайшего доверия, основывающегося на непоколебимости избранных ценностей. Кажется все, что вы исповедовали в последнее время и есть ваш путь, а продолжить его – ваша судьба. Гороскоп на субботу позволит Овнам достичь полноценной внутренней гармонии и обрести совершенно новые эмоции.

ТЕЛЕЦ – Четверка Жезлов

Четверка Жезлов соответствует периоду мира и покоя, во время которого мы раскрываемся навстречу жизни и ее радостям. Самый трудный этап прошел и после него остались только хорошие воспоминания. Теперь вас ждет полное умиротворение. Гороскоп на завтра советует похлопотать за близких и по достоинству оценить их старания ради вас. Вы в силах сделать им очень полезную услугу.

БЛИЗНЕЦЫ – Семерка Жезлов

Карта означает, что мы подверглись нападению сильнейших противников. Она также говорит что шанс победить есть, а вы находитесь в более выгодном положении. Главное, хорошо продумать ходы, и тогда враг получит по заслугам.

РАК – Десятка Жезлов

Гороскоп на сегодня по картам Таро сулит вам разочарование. Об этом говорит Десятка Жезлов – карта мрачного настроения, показывающая, что мы ожидали слишком многого, а теперь все наши радужные перспективы развеялись как дым. Вы находитесь в постоянном поиске, и ни один из вариантов не устраивает. Но иногда стоит просто присмотреться или по другому взглянуть на мир.

ЛЕВ – Двойка Денариев

Двойка Денариев – это карта игрока и человека, которому безразлично, какое решение принять. Вы очень легкомысленны и поэтому гороскоп на субботу предупреждает вас: такое поведение может привести к негативным последствиям. Сегодня для вас не имеют значения ни деньги, ни люди. Вас зацепила какая-то деталь и вы готовы все поставить на кон. Если победите – выиграете малость, если проиграете – утратите все.

ДЕВА – Маг

Таро сулит вам интеллектуальные возможности. Карта обозначает ум, сообразительность, активную жизненную позицию. Сегодня дело, за которое вы возьметесь, обязательно вам удастся и вам будет хотеться работать сильнее и активнее. Гороскоп на завтра советует присмотреться к человеку, к которому вы давно испытываете симпатию, но не воспринимаете этого серьезно.

ВЕСЫ – Тройка Мечей

Эта карта значит выбор, сделанный вопреки чувству. Все прошедшее время вы находились в состоянии некой зависимости. Этот процесс отображался на вас негативно, но вопреки всему прекратить не удавалось. Но сейчас наступило время, когда наконец-то ваши чувства подавлены вашим разумом. И это верный шаг, чтобы избавиться от этой зависимости.

СКОРПИОН – Пятерка Денариев

Карта, которая вам выпала, значит кризис, лишения и тревоги. Сейчас вы в состоянии неопределения и беспокойства. Вам постоянно кажется, что чего-то недостает, и на самом деле так и есть в вашей жизни. Такие периоды бывают у каждого, не волнуйтесь, просто переждите. Никаких серьезных потерь или горя не будет. Однако помните – судьба благосклонна к вам, и если вы покорно перенесете все испытания, уже через несколько дней вас ждет существенное вознаграждение.

СТРЕЛЕЦ – Любовники

Гороскоп по картам Таро обещает вам любовное увлечение. Карта, что выпала сулит глубокие душевные переживания. Вам сейчас комфортно в мире, который вас окружает, и вы готовы отдавать ему все свои внутренние ресурсы. В ответ он подкинет вам человека, с которым вы сможете полностью раскрыться навстречу чувствам.

КОЗЕРОГ – Шестерка Жезлов

Карта обозначает период богатства, стабильности, полноты жизни и уверенности в завтрашнем дне. К вам придет финансовый успех, который вы давно ждали и заслужили. Несмотря на положительный прогноз на будущее вам все равно придется пройти через некоторые трудности и препятствия.

ВОДОЛЕЙ – Десятка Денариев

Шестерка Жезлов — это карта победы, успеха, славы и “всенародного признания”, а от сюда и радости, удовлетворения. Вы искали ясности и смыслов? Пришло время их получить и порадоваться своим достижениям. Как вариант – перемены сознания в этот день, есть шанс перестать себя жалеть и считать неудачником и перейти к стадии победителя.

РЫБЫ – Паж Мечей

Валет масти Мечей означает разъяснение, прояснение ситуации, некую свежую струю, благодаря которой нам вдруг открывается истинный смысл происходящего, и даже самое запутанное дело становится простым и понятным. Проблема в том, что решение это придет к вам через конфликт. При чем причина его – давние разногласия, которые вы уже похоронили в своей голове, а в сознании партнера они еще болят. Неправильное поведение в конфликте может разрушить союз.