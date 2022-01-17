Женский гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022

Чтобы провести ее наиболее удачным образом, старайтесь прислушиваться к рекомендациям астрологов, пишет Слова и фразы.

Женщина-Овен

Хаос сменится порядком, поэтому Овнам будет намного проще принимать решения в работе и делах. Уран подарит насыщенную неделю, полную открытий. Эти женщины с полным запасом сил и энергии смогут изменить настоящее и правильно спланировать будущее. Всем, кто хочет найти вторую половинку, астрологи советуют узнать Знак того, кто им нравится. Это облегчит завоевание его сердца.

Женщина-Телец

В общении с близкими Тельцам понадобится чуть больше терпения. На этой неделе могут возникнуть небольшие, но важные разногласия, которые не стоит использовать как повод для ссоры. Неделя обеспечит Тельцам хорошее настроение. Чтобы сохранить его, не стоит слишком много думать о прошлом. Сейчас важно показать близким, что их любят и ценят. А вот желание отстоять свое мнение любой ценой может привести к проблемам.

Женщина-Близнецы

Этим женщинам стоит как можно меньше лгать, ведь обман может обернуться против них. Только искренность поможет проложить дорогу к новым победам в любви, делах, работе. Любые сложновыполнимые задачи могут принести желаемое, поэтому астрологи советуют женщинам этого Знака подкреплять свежие идеи действиями и не бояться перемен. Больше осторожности и сдержанности потребуется в общении с близкими: есть риск наговорить лишнего.

Женщина-Рак

В период с 17 по 23 число ни в коем случае нельзя раскрывать чужие секреты, выдавать конфиденциальную информацию. Сдержанность предпочтительнее общительности и импульсивности для женщин этого Знака. Уран поможет Ракам прекрасного пола выявить проблемы со здоровьем и биополем. Если это так, Ракам необходимо стать нежнее и заботливее ко второй половинке и близким людям.

Женщина-Лев

Неделя подарит Львицам свободу и оптимизм, а значит, самое время улучшить свои отношения с близкими, коллегами, друзьями. Также в этот период возможны новые знакомства. Перед тем, как начинать новые отношения, стоит узнать характер человека получше. Можно подключить интуицию, ведь она тоже будет на высоте. Осторожность Львам сейчас точно не помешает.

Женщина-Дева

Девы на этой неделе могут стать очень романтичными. Своим природным очарованием они способны будут превратить в праздник любой день недели. К сожалению, вместе с удачей и позитивной энергией звезд может прийти и негативная энергия от недоброжелателей. Не стоит высматривать врага в каждом знакомом — так можно растерять всех друзей. Большой плюс для этих женщин состоит в том, что они могут узнать нечто очень важное.

Женщина-Весы

Период с 17 по 23 число принесет Весам проблемы, вызванные сильными отрицательными чувствами — ревностью, обидой и завистью. Важно с первых минут понедельника бороться с этими чувствами, чтобы не накликать на себя беду. Также представительницам данного Знака астрологи советуют не наступать на старые грабли и продумывать свои шаги на несколько дней вперед.

Женщина-Скорпион

Эта неделя идеально подходит для борьбы с вредоносными установками. Уран откроет перед женщинами этого Знака новые дороги, поэтому многим из них придется столкнуться с необходимостью сделать выбор. Возможны сомнения в любовной сфере, а также перспективные бизнес-предложения. Астрологи советуют анализировать происходящее, взвешивать все плюсы и минусы, так как голоса интуиции будет точно недостаточно, чтобы принять верное решение. Не стоит падать духом, столкнувшись с неприятностями.

Женщина-Стрелец

Стрельцам женского пола придется убеждать людей в своей правоте, но заниматься этим лучше только в тех случаях, когда это будет действительно уместным. Не нужно делать это ради манипуляций и достижения своих личных целей. В общении с корыстными и злыми людьми можно будет обжечься. Общение с такими людьми может заразить корыстью и самих Стрельцов. Астрологи рекомендуют реже принимать помощь окружающих, не рассказывать никому о своих секретах.

Женщина-Козерог

Прекрасным Козерогам пока лучше не верить снам и не полагаться на интуицию. Согласно прогнозу, период с 17 по 23 января стоит провести, демонстрируя Вселенной рациональность и логику. В таком случае все начинания этих женщин обернутся позитивом.

Женщина-Водолей

Первое, что нужно для успехов в работе и любви, — это избавиться от негатива. Второй совет — поддержание дружеских связей, заведения новых знакомств. Возможны неожиданные радикальные перемены, особенно в деловой сфере. Правда, обилие крупных и мелких задач, которые будут возникать буквально из ниоткуда, заполнит дни этих женщин с утра и до самого вечера. Сейчас лучше не бросать дела на полпути к успеху.

Женщина-Рыбы

Рыбам прекрасного пола важно помнить о том, что на первое место выходит концентрация внимания. Не стоит тратить время и силы на второстепенные дела. Нужно выполнить свои обещания. Занятия любимым делом, релаксация и беззаботное времяпровождение — лучшее, чем можно заняться на выходных. Энергия планет будет подталкивать Рыб к легкости, свежим идеям и ярким эмоциям.

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