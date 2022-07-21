В Чехии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе: есть пострадавшие

После взрыва на заводе возник пожар, который был потушен. Взрыв был вызван технической неисправностью в установке гидрокрекинга.

В Чешской Республике произошел взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе в Литвинове. В результате взрыва пострадали четыре человека.

«Мы выясняем степень повреждения отключающего устройства. Нефтеперерабатывающий завод в целом функционирует», — сказал представитель компании Orlen Unipetrol.

Сообщается также, что одного из четырех пострадавших в результате ночного взрыва пришлось доставить на вертолете в пражскую больницу «Винограды». Он получил очень серьезные травмы. Трое его коллег были доставлены в больницу в Праге.

Начато расследование по делу о преступной халатности, представляющей общественную опасность.

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