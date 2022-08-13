Украинские пограничники показали кадры «охоты» но российский танк и его уничтожение

Украинские пограничники обнародовали видео, как «охотились» и минусовали танк войск рф*.

Об этом говорится в Телеграме ГПСУ.

Пограничники объяснили, что танк «очень донимал украински х бойцов». На российскую боевую машину военнослужащие спецподразделения Госпогранслужбы охотились и уничтожили в тесном взаимодействии с побратимами других составляющих Сил обороны Украины на одном из направлений, где ведутся активные боевые действия.

«От контакта с украинскими защитниками у танка аж сорвало башню», — говорится в сообщении.

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Отметим, украинские защитники ежедневно уничтожают вражескую технику и российских оккупантов на всех направлениях фронта. Так, на утро12 августа ВСУ уничтожили около 43 200 российских захватчиков. Также уничтожено танков — 1849, боевых бронированных машин — 4108, артиллерийских систем — 975, РСЗО — 261, средств ПВО — 136, самолетов — 233, вертолетов — 193, БПЛА оперативно-тактического уровня — 778, крылатых ракет — 185, кораблей и катеров — 15, автомобильной техники и автоцистерн — 3021, специальной техники — 90 единиц.

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