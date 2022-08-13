Украинские пограничники показали кадры «охоты» но российский танк и его уничтожение

Об этом говорится в Телеграме ГПСУ.
Пограничники объяснили, что танк «очень донимал украински х бойцов». На российскую боевую машину военнослужащие спецподразделения Госпогранслужбы охотились и уничтожили в тесном взаимодействии с побратимами других составляющих Сил обороны Украины на одном из направлений, где ведутся активные боевые действия.
«От контакта с украинскими защитниками у танка аж сорвало башню», — говорится в сообщении.
Отметим, украинские защитники ежедневно уничтожают вражескую технику и российских оккупантов на всех направлениях фронта. Так, на утро12 августа ВСУ уничтожили около 43 200 российских захватчиков. Также уничтожено танков — 1849, боевых бронированных машин — 4108, артиллерийских систем — 975, РСЗО — 261, средств ПВО — 136, самолетов — 233, вертолетов — 193, БПЛА оперативно-тактического уровня — 778, крылатых ракет — 185, кораблей и катеров — 15, автомобильной техники и автоцистерн — 3021, специальной техники — 90 единиц.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.
Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.
Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!