Араб атаковал полицейскую машину в Иерусалиме: опубликовано видео

Полиция показала видео с места происшествия. Подозреваемого удалось задержать после нападения.

Офицеры окружной полиции Иерусалима арестовали жителя лагеря беженцев Шуафат после того, как он забросал камнями полицейских и здание в районе Силуан.

שוטרי מחוז ירושלים עצרו תושב מחנה הפליטים שועפאט, לאחר שיידה אבנים לעבר כוחות המשטרה ומבנה בשכונת סילוואן. החשוד נעצר תוך זמן קצר בהכוונה של מרכז השליטה של המחוז. עם סיום חקירתו יוגש נגדו היום כתב אישום pic.twitter.com/DOU1uk2Eyo — משטרת ישראל (@IL_police) August 21, 2022

Подозреваемый был задержан в короткие сроки. Сегодня ему будет предъявлено обвинение.

Напомним, что ночью 20 августа арабские террористы открыли огонь из Сильвада по израильскому автобусу к северу от поселка Офра в округе Биньямин.

Водитель автобуса «Эгед», следовавшего в сторону Ариэля, рассказал: «Я услышал хлопок и сразу нажал на газ. Меня до сих пор трясет».