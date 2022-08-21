Араб атаковал полицейскую машину в Иерусалиме: опубликовано видео

Офицеры окружной полиции Иерусалима арестовали жителя лагеря беженцев Шуафат после того, как он забросал камнями полицейских и здание в районе Силуан.
Подозреваемый был задержан в короткие сроки. Сегодня ему будет предъявлено обвинение.
Напомним, что ночью 20 августа арабские террористы открыли огонь из Сильвада по израильскому автобусу к северу от поселка Офра в округе Биньямин.
Водитель автобуса «Эгед», следовавшего в сторону Ариэля, рассказал: «Я услышал хлопок и сразу нажал на газ. Меня до сих пор трясет».