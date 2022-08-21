Араб атаковал полицейскую машину в Иерусалиме: опубликовано видео

11:52, Сегодня
Происшествия
протесты палестинцев
Фото: Nasser Ishtayeh/Flash90

Полиция показала видео с места происшествия. Подозреваемого удалось задержать после нападения.

Офицеры окружной полиции Иерусалима арестовали жителя лагеря беженцев Шуафат после того, как он забросал камнями полицейских и здание в районе Силуан.

Подозреваемый был задержан в короткие сроки. Сегодня ему будет предъявлено обвинение.

Напомним, что ночью 20 августа арабские террористы открыли огонь из Сильвада по израильскому автобусу к северу от поселка Офра в округе Биньямин.

Водитель автобуса «Эгед», следовавшего в сторону Ариэля, рассказал: «Я услышал хлопок и сразу нажал на газ. Меня до сих пор трясет».

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Автор материала:
Ирен Давид
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