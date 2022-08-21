«Меня до сих пор трясет»: водитель обстрелянного автобуса рассказал о пережитом

«Я услышал хлопок и сразу нажал на газ», — только быстрота реакции водителя помогла избежать жертв и предотвратила масштабную трагедию.

После обстрела арабскими террористами автобуса в округе Биньямин в Самарии как минимум восемь следов от пуль осталось в корпусе, только чудом не пострадал никто из пассажиров.

Водитель автобуса «Эгед», следовавшего в сторону Ариэля, рассказал: «Я услышал хлопок и сразу нажал на газ. Меня до сих пор трясет».

Террористы стреляли из Сильвада, в автобусе обнаружены пулевые отверстия, но никто не пострадал. Водитель сказал: «Было темно, и солдат там не было, цель была уехать как можно дальше. Я не спал всю ночь».

Начальник транспортной отрасли похвалил его быстроту реакции: «Его находчивость предотвратила крупную катастрофу».

Сейчас силами безопасности оцеплен Сильвад и ведутся поиски нападавших.

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