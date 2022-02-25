Арабские террористы снова устроили беспорядки в Хевроне

Арабские боевики начали снова устраивать беспорядки в Иудее и Самарии. Они бросают в солдат ЦАХАЛа коктейли с горючими смесями, стреляют в них из рогаток.

С наступлением пятницы арабские террористы снова начали устраивать беспорядки в Иудее и Самарии. Так, в районе Бейт-Дагана боевики уже начали нападать на солдат ЦАХАЛа.

Об этом сообщили на телеграм-канале HebrewOneBlog.

В сети также показали фото с места событий.

На том же канале сообщили, что также начались беспорядки в Хевроне.

«Палестинские террористы с разноцветными тряпками атакуют блокпост и наших бойцов. В ответ пока что — только шумовые гранаты», — сообщили администраторы канала.

Ранее редакция Курсора сообщала, что полиция Израиля сообщила, что уже есть первые в результате масштабной специальной операции «Безопасный путь» По мнению полицейских, успехи есть.

Кроме того, мы писали, что полиция в Тель-Авиве проводит аресты во время акции протеста против войны в Украине.

Еще напомним, что арабский террорист закидал солдат в Гуш-Эционе бутылками с коктейлем Молотова.

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