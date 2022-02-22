Солдаты ЦАХАЛа, заметили его и ранили, после чего пытались спасти, однако террорист погиб.

Арабский террорист закидал солдат в Гуш-Эционе бутылками с коктейлем Молотова.

Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал Израильские трудовые будни.

Телеграм-канал Медиа Архив раскрыл личность нападающего.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что арабские террористы забросали коктейлями Молотова автобус. Очевидцы засняли видео теракта. Также сообщается, что полиция никак не отреагировала на инцидент.

Также читайте о том, что арабские террористы снова забросали солдат ЦАХАЛа бутылками в Хевроне.Террористы в Хевроне не только атаковали израильских военнослужащих бутылками, но и нагло подошли к ним, чтобы обругать. Один из очевидцев снял происходящее на видео.

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