Бахмутское направление остается самой сложной точкой фронта, войска рф * по-прежнему пытаются захватить город и не жалеют жизней своих солдат. Россияне теряют убитыми тысячи военных, а наемников ЧВК «Вагнера» вообще оставляет на полях и не пускают назад живыми.

Он напомнил, что бои на подступах к Бахмуту начались еще в июле прошлого года и продолжаются по сей день. Руководство террористических войск стремилось еще до конца августа установить контроль над городом, однако ВСУ не дают им этого сделать. По его словам, на захват Бахмута оккупанты бросили наиболее подготовленные части и подразделения регулярных войск, а также штурмовые отряды ЧВК «Вагнера».

Громов отметил, что наибольшая доля артиллерийских подразделений оккупантов сосредоточена именно на этом направлении. Только с начала февраля там было более 380 боевых столкновений, но наши воины мужественно обороняют свои позиции.

По его словам, для продвижения вперед враг не считается с потерями ни в вооружении, ни в личном составе. Количество убитыми в боях за Бахмут оккупанты считают тысячами, а наемников вообще не считают целесообразным эвакуировать. Громов добавил, что правилом для россиян стало то, что раненых вагнеровцев они сознательно оставляют медленно умирать, «живых там назад не пускают».

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.