Более 170 тысяч израильтян лишатся крова: эксперты рассказали, чем обернется сильное землетрясение

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям поделилось прогнозом касаемо того, чем обернется для Израиля мощное землетрясение.

Об этом сообщил 12-й канал.

Согласно составленному экспертами сценарию, в случае землетрясения в нашей стране рухнет 26 800 зданий, 170 000 израильтян останутся без крова, а число раненых достигнет почти 9 000 человек.

Ранее эксперты по землетрясениям заявили, что в последнее время не фиксировались признаки надвигающегося мощного землетрясения в Израиле. Однако проблема отягощается тем, что доступные в наше время технологии не позволяют точно предсказать риск землетрясений.

«Крайне трудно указать на прямую связь и заявить, как землетрясение в Турции может повлиять на землетрясения в Израиле. Это правильно, что все тектонические плиты соприкасаются друг с другом, но системы настолько сложны, что трудно дать прогноз», – сказал профессор Зохар Гвирцман, директор Геологической службы Израиля, и добавил, что специалисты постоянно отслеживают землетрясения и в последнее время не фиксировали «ничего необычного».

Лектор по изучению землетрясений в Университете Бен-Гуриона в Негеве в Беэр-Шеве Рон Авни заявил, что так как Восточно-Анатолийский разлом, вдоль которого произошли два мощных землетрясения в Турции и Сирии, связан с Сирийско-Африканским разломом, любые сильные толчки как могли, так и не могли, стать причиной серьезного землетрясения, затронувшего бы Израиль.

Он утверждает, что человечество «недостаточно хорошо» осведомлено о механизмах землетрясений. Научные знания в большей степени являются эмпирическими и основываются на данных о предыдущих землетрясениях. У нас есть достаточно данных о тектонике плит, но всё равно «невозможно точно предсказать», что Израиль ждет сильное землетрясение.

Также «Курсор» сообщал, что Кнессет экстренно рассмотрит готовность Израиля к землетрясению.