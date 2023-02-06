Кнессет экстренно рассмотрит готовность Израиля к землетрясению

На следующей неделе комитет Кнессета высокого уровня проведет экстренное заседание, чтобы рассмотреть готовность страны к землетрясениям после смертоносных подземных толчков в Турции и Сирии, унесших жизни тысячи людей.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Председатель комитета Кнессета по внутренним делам и окружающей среде Яаков Ашер пригласит все правительственные министерства и агентства по чрезвычайным ситуациям принять участие в заседании. На совещании рассмотрят состояние зданий и «готовность экстренных служб справиться с кризисом».

Между тем, офис премьер-министра Биньямина Нетаниягу заявил, что премьер-министр поручил председателю Совета национальной безопасности Цахи Ханегби провести ситуационную оценку готовности правительства к землетрясениям. Ханегби вскоре проведет совещание по этому вопросу с представителями всех соответствующих министерств, сообщили в PMO.

Также государственный контролер Матаньяху Энглман призвал власти укрепить страну от потенциально разрушительного землетрясения и указал на стихийное бедствие в Турции и Сирии как на свидетельство безотлагательности этого.

«Землетрясения должны стать ярким предупреждением для правительства Израиля и местных властей», — сказал Энглман во время презентации, которую он провел в своем офисе перед 12-классниками средней школы Кацир в Реховоте.

Ранее эксперты рассказали, ждет ли Израиль мощное землетрясение.

Также «Курсор» сообщал, что вследствие землетрясений в Турции и Сирии погибло уже более 2300 человек.

Помимо этого эксперт заявил, что сразу в нескольких регионах Украины возможно землетрясение.