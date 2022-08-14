Братья, раненые в результате стрельбы в Иерусалиме, воссоединились в больнице

Есть данные об имени арабского террориста совершившего теракт в Иерусалиме. Это Амир Сидави, 25-летний араб, гражданин Израиля.

19-летний Элазар и 16-летний Дови, два брата, раненые во время стрельбы в Иерусалиме, воссоединились после госпитализации сегодня утром.

«Два моих брата были вместе вчера вечером, ждали автобус… Элазар помог женщине сесть в автобус, а мой 16-летний брат Дови был еще на остановке, когда началась стрельба. Оба были ранены в плечо, и их эвакуировали», — рассказал Яир, старший брат подростков.

«Когда произошел инцидент, Дови позвонил сам и сказал нам, что их обоих ранило пулей, что он в сознании, и что с ним все в порядке. Это нас успокоило. Он даже успел сказать, что Элазар помогает лечить раненых на месте происшествия, потому что он парамедик МДА», — говорит он.

«Мы были потрясены и сразу же отправились в больницы, куда их госпитализировали. Сейчас приехал Дови, и мы воссоединились», — говорит Яир из больницы «Хадасса».

אלעזר מימין

דובי משמאל שני האחים שנפצעו בפיגוע נפגשו במחלקת אורטופדיה בבית החולים הדסה הר הצופים. pic.twitter.com/G9u4uczBV1 — שמעון אזולאי (@AZULAY55) August 14, 2022

Яир говорит, что врачи сказали ему, что если бы пуля попала в Элазара на несколько сантиметров дальше, «его бы уже не было в живых».

«Это настоящее чудо», — говорит он.

Ранее мы писали, что братья, пострадавшие во время обстрела автобуса в Иерусалиме, рассказали, что только чудом удалось избежать большого числа жертв в этом теракте.

Также мы сообщали, что водитель обстрелянного автобуса рассказал детали теракта.