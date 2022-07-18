Британские ВВС прекращают полеты на крупнейшей базе, потому что «взлетно-посадочная полоса расплавилась»

Температура в Великобритании впервые может достичь 40 градусов по Цельсию, создавая риск серьезных заболеваний и даже смерти среди здоровых людей, согласно данным Met Office, британской метеорологической службы.

Королевские ВВС Великобритании прекращают полеты на свою крупнейшую базу и обратно, потому что «взлетно-посадочная полоса расплавилась», сообщают СМИ.

Решение о закрытии взлетно-посадочной полосы на базе RAF Brize Norton было принято в связи с первым в истории страны предупреждением об экстремальной жаре.

Красное предупреждение о жаре охватывает большую часть Англии и продлится до вторника, когда температура впервые может достичь 40 градусов по Цельсию (104 градуса по Фаренгейту), создавая риск серьезных заболеваний и даже смерти среди здоровых людей, согласно данным Met Office, британской метеорологической службы.

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