Ганц: В следующий раз мы уничтожим всю инфраструктуру Газы

Министр обороны Бени Ганц заявил: «В следующий раз, когда со стороны Газы что-то произойдет, мы уничтожим всю инфраструктуру террора в Газе, включая ликвидацию всех главарей террористов ХАМАСа».

Видео выступления передал Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Ганц прокомментировал ответные действия ЦАХАЛа после ракетного обстрела в выходные по территории Израиля: «Мы не будем экономить средства и сотрем все на своем пути в наземной операции, до тех пор пока не будет тотальной тишины и возвращения пленных».

«Курсор» информировал, что в ЦАХАЛе рассказали, что стало предлогом для удара по объекту ХАМАСа. Ран Кочав заявил, что ЦАХАЛ воспользовался поводом ракетного удара со стороны Газы и ответил разрушением подземного объекта ХАМАСа по производству ракет.

«Курсор» сообщал, что ЦАХАЛ нанес удары по Газе в ответ на ночной ракетный обстрел. Из Газы по Израилю были выпущены две ракеты. По данным Армии обороны Израиля, одна из ракет была перехвачена системой обороны «Железный купол», а другая приземлилась на открытой местности, не причинив никакого ущерба.

Мы публиковали видео ночной ракетной атаки на Израиль. На видео видно, как ракета летит над пляжем и домами мирных израильтян, а затем ее сбивает система «Железный купол».