Число погибших от ракетного удара россиян по Виннице возросло до 20, среди них трое детей

14:36, Сегодня
Происшествия, Мировые новости, Новости СНГ
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Фото: gp.gov.ua

Утром 14 июля россияне ударили по центру города крылатыми ракетами «Калибр», запустив их из подлодки в акватории Черного моря.

Войска рф* продолжают воевать с мирными жителями Украины, запуская ракеты по жилым домам, офисным и торговым центрам. Утром 14 июля оккупанты ракетами обстреляли центр Винницы, сейчас спасательные службы продолжают разбирать завалы разрушенных зданий. С места трагедии продолжают поступать шокирующие новости. В настоящее время найдено уже 20 тел, в числе погибших — трое детей.

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил в Телеграме.

По информации спасателей, уже более 90 человек обратились за помощью в медицинские учреждения. Половина из них — в тяжелом состоянии.

Правоохранители уточнили, что в результате ракетного удара значительные разрушения и повреждения получили жилые дома, административные и офисные помещения. Поисковые работы продолжаются. На месте происшествия работают прокуроры, следователи и экстренные службы, а также психологи.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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