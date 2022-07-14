Число погибших от ракетного удара россиян по Виннице возросло до 20, среди них трое детей

Утром 14 июля россияне ударили по центру города крылатыми ракетами «Калибр», запустив их из подлодки в акватории Черного моря.

Войска рф* продолжают воевать с мирными жителями Украины, запуская ракеты по жилым домам, офисным и торговым центрам. Утром 14 июля оккупанты ракетами обстреляли центр Винницы, сейчас спасательные службы продолжают разбирать завалы разрушенных зданий. С места трагедии продолжают поступать шокирующие новости. В настоящее время найдено уже 20 тел, в числе погибших — трое детей.

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил в Телеграме.

По информации спасателей, уже более 90 человек обратились за помощью в медицинские учреждения. Половина из них — в тяжелом состоянии.

Правоохранители уточнили, что в результате ракетного удара значительные разрушения и повреждения получили жилые дома, административные и офисные помещения. Поисковые работы продолжаются. На месте происшествия работают прокуроры, следователи и экстренные службы, а также психологи.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.