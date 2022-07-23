Депутат, связанный с ХАМАСом, ранен недалеко от Шхема

Аббас приказал провести расследование попытки убийства члена парламента от ХАМАСа. Инцидент предположительно связан с напряженностью между ХАМАСом и ФАТХом.

Законодатель Насер аль-Дин аль-Шаер, связанный с ХАМАСом, был застрелен в пятницу палестинскими арабскими стрелками недалеко от Шехема.

Аль-Шаер, преподаватель университета Ан-Наджах и бывший заместитель премьер-министра Палестинской Арабской Республики, был ранен, но находился в сознании, когда его доставили в местную больницу для лечения.

Председатель Палестинской автономии (ПА) Махмуд Аббас поручил силам безопасности ПА начать расследование по факту стрельбы, говорится в сообщении.

Инцидент рассматривается в контексте продолжающегося спора между ХАМАСом и фракцией Аббаса ФАТХ. Аль-Шаер является одним из главных представителей ХАМАСа в Иудее и Самарии.

ХАМАС и ФАТХ враждуют с 2007 года, когда ХАМАС в результате кровавого переворота захватил контроль над Газой, и все попытки примирить стороны не увенчались успехом.

Правительство единства между ХАМАС и ФАТХ распалось в 2015 году, когда Аббас решил распустить его на фоне углубляющегося раскола между сторонами.