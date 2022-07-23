Депутат, связанный с ХАМАСом, ранен недалеко от Шхема

Законодатель Насер аль-Дин аль-Шаер, связанный с ХАМАСом, был застрелен в пятницу палестинскими арабскими стрелками недалеко от Шехема.
Аль-Шаер, преподаватель университета Ан-Наджах и бывший заместитель премьер-министра Палестинской Арабской Республики, был ранен, но находился в сознании, когда его доставили в местную больницу для лечения.
Председатель Палестинской автономии (ПА) Махмуд Аббас поручил силам безопасности ПА начать расследование по факту стрельбы, говорится в сообщении.
Инцидент рассматривается в контексте продолжающегося спора между ХАМАСом и фракцией Аббаса ФАТХ. Аль-Шаер является одним из главных представителей ХАМАСа в Иудее и Самарии.
ХАМАС и ФАТХ враждуют с 2007 года, когда ХАМАС в результате кровавого переворота захватил контроль над Газой, и все попытки примирить стороны не увенчались успехом.
Правительство единства между ХАМАС и ФАТХ распалось в 2015 году, когда Аббас решил распустить его на фоне углубляющегося раскола между сторонами.
Напомним, что сегодня в Ашдоде на пляже погиб 30-летний мужчина. Он рыбачил возле пляжа на волнорезе. Однако внезапно упал и оказался зажат между бетонными конструкциями. Очевидцы не смогли помочь ему самостоятельно, а потому вызвали спасателей.
Редакция также сообщала, что арабские террористы сожгли машину рава Дов Лиора. Еще в его дом бросали бутылки с зажигательной смесью, а машина перед домом полностью сожжена.
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