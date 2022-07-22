На пляже в Ашдоде погиб рыбак

Появилось видео, на котором видно, как сотрудники пожарно-спасательной команды достают упавшего в волнорез мужчину.

В пятницу, 22 июля, в Ашдоде на пляже погиб 30-летний мужчина. Он рыбачил возле пляжа на волнорезе. Однако внезапно упал и оказался зажат между бетонными конструкциями. Очевидцы не смогли помочь ему самостоятельно, а потому вызвали спасателей.

На место в скором времени прибыла бригада, чтобы вытащить мужчину и передать его парамедикам МАДА.

Как рассказал один из парамедиков, когда мужчину достали, он был без сознания и не подавал признаков жизни. Пришлось констатировать его смерть.

Также в сети появилось видео с места трагического события:

נמל אשדוד , דייג נפל בשובר גלים ומת pic.twitter.com/HGvu7h5sgi — israel lives matter (@Skay53867153) July 22, 2022

Ранее наш сайт сообщал, что на одном из заводов в Иорданской долине погиб рабочий. На заводе в Иорданской долине погиб 40-летний мужчина. Парамедики пытались его спасти, проведя комплекс реанимационных процедур.

Кроме того, редакция Курсора писала, что в Эйлате сильно травмировалась 8-летняя девочка.

Еще напомним, что израильтянка сорвалась с обрыва и погибла возле озера Кинерет.