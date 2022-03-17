Двое палестинцев арестованы за стрельбу по солдатам ЦАХАЛа в Иудее и Самарии

Силовики ЦАХАЛа смогли нейтрализовать двух террористов, которые вчера вечером и сегодня открыли огонь по военным Армии обороны Израиля. Один из них получил ранения.

Армия обороны Израиля сообщает, что два палестинца были арестованы за стрельбу по войскам в районе города Акраба в Иудее и Самарии.

«Прошлой ночью, во время рутинной деятельности сил ЦАХАЛа на дороге возле Акрабы… была выявлена стрельба в сторону сил, действующих в этом районе», — говорится в заявлении армии.

По данным ЦАХАЛа, подозреваемые открыли огонь из самодельных пистолетов-пулеметов «Карло».

Ранее этим вечером силы ЦАХАЛа и ШАБАК преследовали подозреваемых в городе, в ходе чего подозреваемые открыли огонь по военнослужащим, сообщает ЦАХАЛ.

В ходе инцидента один из подозреваемых был ранен израильскими войсками, а одно из их оружий было изъято, сообщает ЦАХАЛ.

Сообщений о том, что израильские солдаты пострадали в результате двух инцидентов со стрельбой, нет.

Курсор ранее писал, что появились данные о мобилизации в ЦАХАЛ в городах и местных советах Израиля. В ЦАХАЛе опубликовали отчет о мобилизации в разных городах Израиля. Так, города Модиин-Маккабим-Реут, Герцлия, Раанана, Кфар-Саба, Ришон-ле-Цион, Рамат-Ган, Нес-Циона, Кирьят-Оно и Гиват-Шмуэль показывают самый высокий процент призывников. Это касается как юношей, так и девушек. А вот в Тель-Авив занял в списке лишь 51 место.

Также сообщалось, что пойманы трое жителей Газы с ножами и бутылками с бензином при попытке проникнуть в Израиль. Стоит отметить, что вчера лидеры ХАМАСа и Палестинского исламского джихада (PIJ) призвали к эскалации борьбы с Израилем, особенно в Самарии и Иудее, а также в Иерусалиме, вплоть до «освобождения Палестины».