ЦАХАЛ: пойманы трое жителей Газы с ножами и бутылками с бензином при попытке проникнуть в Израиль

Стоит отметить, что вчера лидеры ХАМАСа и Палестинского исламского джихада (PIJ) призвали к эскалации борьбы с Израилем, особенно в Самарии и Иудее, а также в Иерусалиме, вплоть до «освобождения Палестины».

В ЦАХАЛе сообщили, что израильские военные ночью задержали трех подозреваемых, пытавшихся проникнуть в Израиль из сектора Газа.

«Подозреваемые были пойманы с ножами, зажигалками и бутылками с бензином», — говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Все трое были доставлены для дальнейшего допроса.

Напомним, что лидеры ХАМАСа и Палестинского исламского джихада (PIJ) в среду призвали к эскалации борьбы с Израилем, особенно в Самарии и Иудее, а также в Иерусалиме, вплоть до «освобождения Палестины». Обращение прозвучало во время встречи в столице Ливана Бейруте между генеральным секретарем PIJ Зиядом аль-Нахале и заместителем главы политбюро ХАМАС Салехом аль-Арури.

Также Курсор сообщал, что арабские террористы из деревни Атзира проникли в район Шалхабатья в Ицхаре и бросили коктейли Молотова в здание по соседству с домом одной из семей. Здание, в котором не неходились люди, только чудом не загорелось. Около двух лет назад в этот квартал уже врывались арабы. Тогда им удалось полностью поджечь здание на этом месте.