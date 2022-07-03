Египет закрыл пляжи Красного моря

Египетские власти приняли решение закрыть несколько пляжей Красного моря после того, как акула укусила женщину. 68-летняя австрийка не смогла выжить после нападения.

Египетская администрация Красного моря издала приказ о закрытии нескольких пляжей Красного моря в пятницу после того, как 68-летняя австрийская женщина была убита в результате нападения акулы у побережья Сахл Хашиш, по данным двух источников в службе безопасности.

Жертва была переведена в местную частную больницу сразу после нападения, сообщил СМИ источник в Управлении по делам здравоохранения Красного моря. Он добавил, что были попытки реанимировать ее, но она умерла из-за недостаточности кровообращения — внезапного падения кровяного давления в результате травм и потери крови.

Источник в службе безопасности также добавил, что женщина проживала в Египте последние пять лет со своим мужем-египтянином.

Курсор ранее писал, что появилось видео фатального нападения акулы на женщину. 68-летняя женщина была убита в результате нападения акулы у побережья Шарм-эм-Шейха, когда десятки ошеломленных туристов наблюдали за жуткой сценой.

Также сообщалось, что Египет призвал Иран не нападать на израильтян на его территории. Ссылаясь на анонимные источники, «Аль-Араби аль-Джадид» сообщает, что Каир сообщил Тегерану, что требует, чтобы его не вмешивали в израильско-иранскую теневую войну.