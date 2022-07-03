Трагедия в Шарм-эм-Шейхе: появилось видео фатального нападения акулы на женщину

68-летняя женщина была убита в результате нападения акулы у побережья Шарм-эм-Шейха, когда десятки ошеломленных туристов наблюдали за жуткой сценой.

68-летняя женщина погибла в пятницу после нападения акулы у побережья Шарм-эм-Шейха на Синайском полуострове.

В итоге акула откусила ей руку и ногу. Пострадавшая смогла самостоятельно добраться до пляжа, но скончалась во время транспортировки в больницу.

Шокирующее зрелище туристы снимали с соседней лодки. Видно, как женщина кричит о помощи, а вода вокруг нее становится красной от крови. Другие туристы, находившиеся в воде в момент нападения, спаслись бегством, осознав всю серьезность ситуации.

Женщина была гражданкой Австрии, вышла замуж за египтянина и проживала в стране. Российские СМИ сообщили, что группа российских туристов кричала: «Где, черт возьми, спасатели?! Она вся в крови. Где они? Она сейчас умрет».

Медицинский персонал в конце концов прибыл на пляж и эвакуировал женщину, но во время длительных реанимационных операций сильная потеря крови и боль заставили ее впасть в шок, затем врачи констатировали ее смерть.

После инцидента египетские власти закрыли территорию для купания и дайвинга.

Напомним, что Армия обороны Израиля показала, как происходил перехват одного из беспилотников террористов «Хизбаллы».

Также Курсор писал, что недавно плавучая платформа для добычи ресурсов перебазировалась на новое место, которое находится в 80 километрах от Хайфы. Место, откуда планируется добыча газа, находится на территории, которую Ливан считает спорной.

Кроме того, в Дженине произошло столкновение между ЦАХАЛом и палестинцами.