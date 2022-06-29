Египет призвал Иран не нападать на израильтян на его территории — СМИ

Ссылаясь на анонимные источники, «Аль-Араби аль-Джадид» сообщает, что Каир сообщил Тегерану, что требует, чтобы его не вмешивали в израильско-иранскую теневую войну.

Согласно сообщению, опубликованному в среду в поддерживаемой Катаром ежедневной газете Al-Arabi Al-Jadeed, представители египетских служб безопасности предупредили Иран, чтобы он не действовал на египетской территории против израильтян. Заявление было сделано через несколько дней после того, как Турция и Израиль, по-видимому, предотвратили попытки атаки на израильских гражданских лиц на турецкой территории.

«Египетские официальные лица сообщили своим иранским коллегам, что Египет не допустит своего участия в продолжающемся конфликте между Тель-Авивом и Тегераном», — говорится в сообщении.

Официальные лица, как сообщается, добавили, что Каир в прошлом отказывался присоединиться к Израилю или другим региональным игрокам в их теневой войне против Ирана.

Согласно материалу СМИ, Израиль сообщил Египту, что Иран начал рассматривать возможность нападения на израильских граждан в Египте после того, как сотрудничество между израильской и турецкой разведками предотвратило нападения на турецкую территорию.

Иран и Израиль были вовлечены в многолетнюю теневую войну, но в последние месяцы напряженность усилилась после ряда громких инцидентов, в которых Тегеран обвинил Израиль. Иерусалим, как это принято, не подтверждает и не опровергает свою причастность к большинству инцидентов.

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