Еврей спас жизнь женщине, когда летел в самолете из Нью-Йорка во Флориду

Еврейский пассажир, летевший на рейсе JetBlue из Нью-Йорка в штат Флорида, считается героем после того, как он спас жизнь пассажирке, которой понадобилась неотложная медицинская помощь во время полета.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Пассажир по имени Нафтоли Шиша является давним членом Williamsburg Hatzolah, и поэтому имел медицинскую подготовку, чтобы прийти на помощь женщине.

Он использовал свой опыт работы в сфере скорой помощи, чтобы быстро стабилизировать состояние страдающей женщины, что позволило пилотам продолжить полет к месту назначения.

Женщина-пассажирка внезапно потеряла сознание, когда стюардессы раздавали напитки примерно через час после начала полета. Пилот совершал аварийную посадку, пока Шиша спасал женщине жизнь.

На фотографиях скорой помощи видно, как Шиша помогает женщине, лежащей на полу самолета. Используя свой опыт, он смог стабилизировать ее состояние, и полет возобновился. Когда самолет приземлился, женщина пришла в сознание и разговаривала. В аэропорту ее встретили парамедики.

Thank you to the staff of @jetblue flight 571 and Hasidic superstar EMT for saving a woman’s life at 36000 feet. You’re all awesome. This is an ongoing situation en route to FLL- Florida. pic.twitter.com/vqtWtJQhd2

— nycphotog (@nycphotog) January 26, 2023