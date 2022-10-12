Еврейский ресторан в США разрисовали свастикой

Бизнес, принадлежащий евреям, стал жертвой многочисленных антисемитских инцидентов, кульминацией которых стали антисемитские граффити на вывеске.

Вывеска еврейского ресторана в Портленде, штат Орегон (США), подверглась вандализму со свастикой, что стало последним в серии антисемитских актов вандализма, направленных против заведения.

Об этом сообщает Israel National News.

Владелец веганского еврейского гастронома Ben&Esther’s Джастин Кинг рассказал, что на выходных на вывеске ресторана над изображением бабушки и дедушки Кинга была нарисована свастика. Он добавил, что несколько недель назад окна входной двери ресторана были разбиты, и два дня подряд кто-то клеил их замки суперклеем.

Помимо этого, несколько месяцев назад в ресторан также поступил телефонный звонок с угрозами, который был «конкретно антисемитским». Кинг подал заявление в полицию, но не получил ответа ни об одном из инцидентов.

«(Вандализм со свастикой – прим.ред.) совпадает с окончанием Йом-Кипура, Дня искупления. Прийти сразу после Йом-Кипур, я думаю, важно, и потенциально это было устроено таким образом», – добавил он.

Ранее мы рассказывали, что в кампусе американского штата Сакраменто обнаружили третью свастику за месяц, а также на вывеске появилась фраза «Белая гордость по всей стране». По словам президента Калифорнийского государственного университета Роберта Нельсена, ему «грустно и противно» из-за этого инцидента. Он утверждает, что работники учебного заведения убрали вывеску ради ее очистки, а также местные полицейские уже расследуют эту ситуацию.

«Мы должны постоянно и громко осуждать ненавистнические высказывания и символы ненависти. Это вызывает глубокую тревогу и вред и не отражает заботливое сообщество, которым мы хотим и должны быть», – добавил президент университета.

Также «Курсор» сообщал, что Twitter заблокировал аккаунт Канье Уэста за антисемитские высказывания.

Помимо этого, недавно в японской тюрьме скончался израильтянин.