Twitter заблокировал аккаунт Канье Уэста за антисемитские высказывания

Популярный мессенджер Twitter заблокировал учетную запись американского рэпера и дизайнера Канье Уэста после антисемитской тирады, в которой он опубликовал в социальной сети.

Об этом сообщает портал Jewish News Syndicate.

Издание напоминает, что в воскресенье Instagram заблокировал профиль Уэста после того, как он поделился скриншотом разговора с рэпером Шоном «Дидди» Комбсом, который был подписан «Иисус — еврей». В одном из сообщений Уэст предположил, что Комбс «контролируется евреями».

Позже Уэст сделал пост в Twitter, написав: «Сегодня вечером я немного сонный, но когда я проснусь, я пойду на смерть. черные люди на самом деле тоже евреи. Вы, ребята, играли со мной и пытались забить всех, кто выступает против ваших планов».

Как сообщал Курсор, знаменитый рэпер Канье Уэст пригрозил пойти «смертным приговором против евреев» в очевидной антисемитской тираде в Twitter. Йе ответил на обвинения в антисемитизме, заявив, что он не может быть антисемитом, «потому что чернокожие на самом деле евреи».

Кроме того, в интервью в четверг Уэст заявил, что «Авраамовы соглашения» между Израилем, ОАЭ и Бахрейном были подписаны, потому что бывший старший советник Белого дома Джаред Кушнер хотел «заработать деньги» на сделке.

Также Курсор информировал о том, что 3 октября Канье Уэст надел черный лонгслив, на котором было написано White Lives Matter (перевод – «Жизни белых важны»). Эта фраза является отсылкой к организации White Lives Matter, которая, в противовес движению Black Lives Matter, защищает права белого населения.

Ранее Курсор писал о том, что Канье Уэст рассказал, с какими проблемами сталкиваются люди, носящие кепку в поддержку экс-президента США Дональда Трампа и республиканской партии.