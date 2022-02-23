Главаря «ДНР» заблокировали на YouTube

Канал Дениса Пушилина — самоизбранного главаря «ДНР», заблокировали вслед за другими сепаратистскими каналами «ЛДНР», среди которых были так называемые «министерства» республик.

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт главы псевдореспублики «ДНР» Дениса Пушилина.

Аккаунт был заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube. У него в аккаунте публиковались обращения к жителям «ДНР», в том числе обращение с призывом об эвакуации населения в Россию.

До блокировки у Пушилина было 3 тысячи подписчиков.

Ранее YouTube удалил канал боевиков «Л/ДНР», а затем так сделал и Facebook. Среди заблокированных каналов были «народные ополчения» и «министерства».

Ранее Курсор сообщал, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

Кроме того, Путин рассказал, в каких границах Россия признает «ДНР» и «ЛНР». Глава Российской Федерации выступил на пресс-конференции, где заявил, что в конституции «ЛДНР» границы прописаны в рамках Донецкой и Луганской областей Украины.

Также сообщалось, что в МИД России заявили, что пока не будут вводить регулярные войска на территорию оккупированного Донбасса. Журналисты и очевидцы заявляют, что в ночь на 22 февраля на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей ввели тяжелую технику без опознавательных знаков за несколько часов после выступления Путина.

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