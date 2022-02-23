Главаря «ДНР» заблокировали на YouTube

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт главы псевдореспублики «ДНР» Дениса Пушилина.
Аккаунт был заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube. У него в аккаунте публиковались обращения к жителям «ДНР», в том числе обращение с призывом об эвакуации населения в Россию.
До блокировки у Пушилина было 3 тысячи подписчиков.
Ранее YouTube удалил канал боевиков «Л/ДНР», а затем так сделал и Facebook. Среди заблокированных каналов были «народные ополчения» и «министерства».
Ранее Курсор сообщал, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.
Кроме того, Путин рассказал, в каких границах Россия признает «ДНР» и «ЛНР». Глава Российской Федерации выступил на пресс-конференции, где заявил, что в конституции «ЛДНР» границы прописаны в рамках Донецкой и Луганской областей Украины.
Также сообщалось, что в МИД России заявили, что пока не будут вводить регулярные войска на территорию оккупированного Донбасса. Журналисты и очевидцы заявляют, что в ночь на 22 февраля на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей ввели тяжелую технику без опознавательных знаков за несколько часов после выступления Путина.
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