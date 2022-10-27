Готовятся новые атаки: рф держит в Черном море 10 кораблей с 24 ракетами «Калибр»

В Черном море на боевом дежурстве армия рф* удерживает 10 кораблей, среди которых — четыре носителя крылатых ракет.

Об этом в Телеграме сообщает пресс-служба ОК «Юг».

Военные отметили, что россияне держат в готовности четыре носителя крылатых ракет, из них два – подводные. Суммарный залп – 24 «Калибра», уточнили в командовании «Юг».

Кроме того, отмечается, что враг продолжает применять ударные дроны-камикадзе. Остается угроза ракетных ударов как с моря, так и с суши и воздуха.

В Генштабе ВСУ, в свою очередь, отметили, что деятельность российских и белорусских вооруженных сил и силовых структур указывает на системную подготовку к эскалации. Так, по имеющейся информации, офицеры вооруженных сил рф принимают участие в оценке готовности воинских частей гродненской, брестской и гомельской областей республики беларусь.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!