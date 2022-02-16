Иерусалимская семья разжигала угольный гриль для обогрева квартиры, начался пожар

Семья из трех человек, проживающая в Иерусалиме, придумала «уникальную» идею, чтобы победить иерусалимскую зимнюю стужу, разжигая угольный гриль в своей квартире.

Семья использовала угольный гриль, чтобы обогреть квартиру. Это быстро дало обратный эффект, так как они проснулись от густого дыма и недомоганий.

Об этом передает The Jerusalem Post.

Семья Юссеф из трех человек, проживающая в Иерусалиме, придумала «оригинальную» идею, чтобы победить иерусалимскую зимнюю стужу. Так, они разожгли угольный гриль прямо в своей квартире. По словам представителя больницы «Хадасса», семья принесла гриль в помещение, чтобы обогреть квартиру — стратегия, которая сначала сработала. Однако, когда члены семьи заснули в теперь уже уютной квартире, через пару часов они проснулись от густого дыма, сильного головокружения, болей в груди и периодической потери сознания.

Членов семьи Юссеф сопроводили в отделение неотложной помощи «Хадасса» на горе Скопус, где врачи использовали чистый кислород, кроме других методов, для их лечения.

«Важно, чтобы общественность знала, что отопление дома с помощью угольного барбекю может вызвать отравление угарным газом», — говорит директор скорой помощи Mount Scopus доктор Шаден Саламех-Юссеф.

Зима в Иерусалиме в 2022 году считается особенно холодной, когда зимний шторм Эльпис принес груды снега на север Израиля и в Иерусалим в конце января.

Как ранее писал Курсор, в Араде произошел пожар: мужчину с сильным отравлением дымом отправили в больницу.

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