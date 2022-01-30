Игрок «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд арестован по подозрению в нападении на свою девушку

Сообщается, что игрок «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании и нападении на свою девушку.
Представители футбольного клуба заявляют, что игрок отстранен от игры до дальнейшего уведомления.
На данный момент полиция проводит расследование.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что двое израильских туристов заблудились в снегах на горнолыжном курорте Хермон.
В воскресенье двое израильтян, приехавших на горнолыжный курорт Хермон, сбились с пути во время прогулки по окрестностям и застряли в глубоких снежных сугробах.
Кроме того, стало известно, что семья подростка-поселенца назвала закрытие дела о его смерти «ножом в сердце».
16-летний Сандак погиб в аварии, убегая от полиции в декабре 2020 года, предположительно после того, как бросал камни в палестинцев.
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