Игрок «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд арестован по подозрению в нападении на свою девушку

Об этом стало известно сегодня, 30 января. Представители футбольного клуба заявили, что Мейсон Гринвуд отстранен от игры до дальнейшего уведомления.

Сообщается, что игрок «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании и нападении на свою девушку.

Представители футбольного клуба заявляют, что игрок отстранен от игры до дальнейшего уведомления.

На данный момент полиция проводит расследование.

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