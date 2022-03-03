40-летний израильтянин получил ножевые ранения в Хизме

Житель Иерусалима утверждает, что получил ножевое ранение в деревне Хизма. Полиция возбудила уголовное дело по подозрению в нападении.

Мужчина в возрасте около 40 лет получил ножевое ранение в Хизме к северо-востоку от Иерусалима, передает The Jerusalem Post.

Мужчина самостоятельно прибыл на контрольно-пропускной пункт Хизма и был госпитализирован в иерусалимский медицинский центр Шааре Цедек в состоянии средней степени тяжести.

Стоит отметить, что инцидент произошел менее чем через 24 часа после того, как 48-летний житель Иерусалима получил ножевое ранение в магазине в том же городе, сообщило MDA в четверг утром.

Курсор ранее писал, что Минобороны предотвратило попытку контрабанды 10 000 патронов в Газу. Боеприпасы, спрятанные в партии товаров для дома, были перехвачены инспекторами службы безопасности, работающими на контрольно-пропускном пункте Керем-Шалом между Израилем и Газой.

Кроме того, все военнослужащие ЦАХАЛа получат право на 4-ю дозу вакцины от COVID. До недавнего времени четвертую дозу вакцины могли получить только лица старше 60 лет или те, кто относится к группе повышенного риска или работает в условиях повышенного риска.

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