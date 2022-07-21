Израильские силы безопасности арестовали 12 человек в ходе операции в Иудее и Самарии

В деревне Аль-Мугайир израильские войска конфисковали незаконное оружие. Двое подозреваемых, напавших на военнослужащих во время операции, были арестованы.

Израильские силы безопасности арестовали 12 подозреваемых палестинцев в Иудее и Самарии в ночь на четверг. В некоторых районах отмечались ожесточенные столкновения.

В рамках операции по аресту израильские войска вошли в города Хувара, Салем, Бир Зайт, Аль-Ямун, Эйнабус и другие, чтобы арестовать лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, сообщили израильские военные.

Палестинские бунтовщики столкнулись с израильскими силами, действующими в Дженине и Рамалле, бросая бутылки с зажигательной смесью и камни в их сторону.

В ответ израильские войска открыли огонь по нападавшим.

Курсор писал, что Джо Байден заявил, что возобновление ядерной сделки теперь зависит от Ирана. Байден сказал СМИ, что он по-прежнему считает, что США должны вернуться к иранской ядерной сделке — и что ситуация сейчас находится в руках Ирана.

Также бывший депутат от «Ликуда» Юваль Штайниц заявил, что президент США Джо Байден должен использовать свой визит в регион на этой неделе, чтобы убедиться, что Иран знает о реальной военной угрозе со стороны США, если он продолжит продвигать свою ядерную программу.

Ранее Курсор писал, что в МАГАТЭ заявили, что Иран начал обогащение урана передовыми центрифугами в Фордо. По данным МАГАТЭ, так планируется обогащать уран до 20 процентов, что составляет около 90 процентов от уровня, позволяющего использовать уран в ядерных бомбах.