Иран начал обогащение урана передовыми центрифугами в Фордо — МАГАТЭ

По данным МАГАТЭ, так планируется обогащать уран до 20 процентов, что составляет около 90 процентов от уровня, позволяющего использовать уран в ядерных бомбах.

Тегеран начал использовать современные технологии, чтобы обогащать уран на подземном ядерном объекте в Фордо.

Об этом говориться в пока неопубликованном отчете МАГАТЭ.

В нем говорится, что Иран приступил к обработке гексафторида урана, обогащенного до 5 процентов при помощи модифицированных центрифуг IR-6. Использование такой технологии сильно упрощает переключение между различными степенями обогащения. Это, в свою очередь, дает возможность довести его до более высоких степеней чистоты. Другими словам, Тегеран на шаг ближе к разработке ядерного оружия.

Напомним, что Фордо — это иранский комбинат, где осуществляется обогащение урана. Информация по нему засекречена, он находится на глубине 80-90 метров под горой.

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