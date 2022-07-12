«Это последний шанс Байдена помешать Ирану получить бомбу» — Штайниц

Бывший министр Юваль Штайниц заявил, что «все разговоры о сближении Израиля и Саудовской Аравии очень приятны, но ядерная бомба Ирана — единственная реальная угроза сейчас».

Бывший депутат от «Ликуда» Юваль Штайниц заявил, что президент США Джо Байден должен использовать свой визит в регион на этой неделе, чтобы убедиться, что Иран знает о реальной военной угрозе со стороны США, если он продолжит продвигать свою ядерную программу.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Штайниц, который в качестве министра по стратегическим вопросам и разведке координировал переговоры Израиля с группой «пять плюс один» (пять постоянных членов СБ ООН: Китай, Франция, россия*, Великобритания и США, а также Германия), когда они участвовали в ядерных переговорах с Ираном в 2013-2015 гг., выразил обеспокоенность тем, что Тегеран продвинул свою ядерную программу значительно дальше, чем когда-либо прежде, в прошлом году, потому что он больше не чувствовал угрозы со стороны США, и что поддерживаемая Вашингтоном координация противовоздушной обороны между Израилем и странами Персидского залива не может заменить ее.

«Весь визит имеет смысл только в том случае, если он приведет к одному результату: военной угрозе США Ирану. Это то, чего нам не хватало в прошлом году, что впервые позволило Ирану поторопиться с созданием бомбы», — сказал политик.

Штайниц выразил обеспокоенность статьей-мнением Байдена в газете Washington Post, в которой президент написал: «Моя администрация будет продолжать усиливать дипломатическое и экономическое давление до тех пор, пока Иран не будет готов вернуться к соблюдению ядерной сделки 2015 года, как я по-прежнему готов сделать». Он отметил, что в статье упоминается «дипломатическое и экономическое давление», но не военное.

Прежде чем Иран вступил в переговоры с мировыми державами в 2013 году, он обогатил уран до чистоты 20%; в то время как соглашение действовало в 2015-2018 годах, оно не превысило предел обогащения 3,5%, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий.

После того, как США при бывшем президенте Дональде Трампе вышли из сделки, в 2018 году Тегеран нарушил СВПД, вернувшись к 20-процентному обогащению. В прошлом году Иран объявил, что будет обогащать уран до 60%, что считается самым близким государством, не имеющим ядерного оружия, к бомбе, которая требует обогащения до 90% чистоты.

Иран также увеличил количество используемых передовых центрифуг и в прошлом месяце отключил камеры наблюдения МАГАТЭ на ядерных объектах.

«Единственным новым фактором здесь является то, что впервые за последние два с половиной десятилетия они считают, что военной угрозы США больше не существует», — заявил Штайниц и добавил, что достоверность такой угрозы является еще более важным фактором, чем наличие ядерного соглашения.

«Нужна военная угроза США, чтобы держать иранцев в страхе. Единственный способ остановить их сейчас — возродить реальную военную угрозу эпохи Обамы-Байдена. Иран может получить ядерную бомбу всего за шесть месяцев. Это последний звонок президенту Байдену», — отметил он.

По словам Штайница, поддерживаемые США переговоры об альянсе противовоздушной обороны Ближнего Востока с участием Израиля и стран Персидского залива будут бессмысленными, если Ирану будет позволено получить ядерное оружие.

«Если Иран получит бомбу, многие разорвут альянс и присоединятся к Ирану. Существование Израиля будет под угрозой. У Ирана уже есть ракеты, которые могут доставить ядерные боеголовки в Европу… Если Иран станет ядерным, другие соседние страны немедленно последуют за ним, например, Саудовская Аравия, Турция и Египет. Это будет концом режима нераспространения», — отметил политик.

Ранее Курсор писал, что в МАГАТЭ заявили, что Иран начал обогащение урана передовыми центрифугами в Фордо. По данным МАГАТЭ, так планируется обогащать уран до 20 процентов, что составляет около 90 процентов от уровня, позволяющего использовать уран в ядерных бомбах.

Также посол США сказал, что Иран добился «тревожного прогресса» в обогащении урана. В Катаре состоялись непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном, направленные на то, чтобы выйти из тупика по поводу того, как спасти ядерное соглашение 2015 года.

Ранее Курсор писал, что в Евросоюзе заявили, что у Ирана осталось мало времени для возобновления ядерного соглашения. Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что Иран должен прямо сейчас предоставить шаги для решения всех проблем перед подписанием ядерного соглашения.

Лапид — Макрону: Мир должен отреагировать на иранскую угрозу. Премьер-министр Израиля на встрече с президентом Франции заявил, что Иран нарушает все соглашения, обогащает уран сверх разрешенного уровня и убрал камеры со своих ядерных объектов.

Напомним, что США обвиняют Иран в провале ядерных переговоров: «Никакого прогресса». Переговоры в Дохе были попыткой возобновить затянувшиеся переговоры при посредничестве Европейского союза о возвращении к соглашению 2015 года между Тегераном и мировыми державами.