Израильские силы окружили здание в городе к северу от Рамаллы

Солдаты ЦАХАЛа окружили здание в городе Сильвад. По сообщениям СМИ внутри здания скрывается неизвестный преступник. За последние дни силы безопасности провели множество рейдов в Иудее и Самарии.

Израильские войска окружили здание в городе Сильвад в Иудее и Самарии, к северо-востоку от Рамаллы, и призывают находящегося внутри человека сдаться. По сообщениям, в этом районе также начались столкновения.

Пока неясно, кого именно пытаются задержать израильские войска, но за последние дни в ходе рейдов были арестованы десятки палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Ранее двое палестинцев были арестованы израильскими войсками в городе Каубар в центральной части Иудеи и Самарии.

Армия не дала никаких комментариев по поводу этих инцидентов.