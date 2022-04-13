Израильские силы окружили здание в городе к северу от Рамаллы

Израильские войска окружили здание в городе Сильвад в Иудее и Самарии, к северо-востоку от Рамаллы, и призывают находящегося внутри человека сдаться. По сообщениям, в этом районе также начались столкновения.
Пока неясно, кого именно пытаются задержать израильские войска, но за последние дни в ходе рейдов были арестованы десятки палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
Ранее двое палестинцев были арестованы израильскими войсками в городе Каубар в центральной части Иудеи и Самарии.
Армия не дала никаких комментариев по поводу этих инцидентов.
Курсор ранее писал, что ХАМАС призывает к насилию в Иудеи и Самарии на фоне столкновений с ЦАХАЛом. Представитель террористической группировки ХАМАС похвалил палестинских боевиков, которые открыли огонь по войскам Армии обороны Израиля в лагере беженцев Дженин.
Также сообщалось, что ЦАХАЛ и Минобороны работают над устранением брешей в барьере безопасности в Иудее и Самарии. Армия обороны Израиля и Министерство обороны начали инженерные работы вдоль барьера безопасности в Иудее и Самарии, чтобы закрыть бреши, используемые палестинцами для незаконного проникновения в Израиль, сообщают военные.