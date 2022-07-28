Израильтянин мексиканского происхождения арестован по обвинению в мошенничестве с кредитными картами

У мужчины были обнаружены два поддельных мексиканских паспорта с именами, совпадающими с его кредитными картами.

Репатриант из Мексики был арестован израильской полицией в конце июля после обвинения в мошенничестве с кредитными картами на общую сумму в сотни тысяч шекелей, сообщила в среду полиция Иерусалима.

Гражданин Мексики был заподозрен в мошенничестве после того, как роскошный отель, в котором он остановился, сообщил о нем в полицию, заявив, что он провел в отеле длительный период времени и оплачивал свое проживание с помощью многочисленных иностранных кредитных карт, выдавая себя за богатого иностранного бизнесмена.

Полиция Иерусалима задержала подозреваемого после получения информации и официально арестовала его после допроса в полицейском участке.

Ранее редакция Курсора сообщала, что арестован один из самых опасных сексуальных преступников Израиля. Благодаря операции под прикрытием, длившейся около 48 часов, силы безопасности арестовали одного из самых опасных сексуальных преступников в Израиле.

Кроме того, наш сайт писал, что арестованы владельцы виллы, где во время провала в бассейне погиб человек. Владельцы виллы в Кармей Йосеф помещены под домашний арест для выяснения деталей происшедшего.

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