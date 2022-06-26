Израильтянка арестована за смертельное ножевое ранение палестинца

Али Хасан Харб, 27 лет, был ранен ножом в сердце во время столкновения между поселенцами и палестинцами на окраине города Искака в прошлый вторник.

Израильская полиция арестовала вторую израильтянку, подозреваемую в убийстве палестинца, по словам ее адвокатов.

Подозреваемая, израильтянка, проживающая в поселении Ариэль, была задержана детективами в воскресенье днем.

Поселенец, подозреваемый в убийстве Харба, содержится без связи с внешним миром службой внутренней безопасности «ШАБАК» с четверга. Его адвокат утверждает, что он действовал в целях самообороны.

Второй подозреваемый — израильтянка — подозревается в организации группы поселенцев, прибывших с целью построить новый форпост на земле, на которую претендует семья Харб.

Напомним, поселенец напал на палестинца недалеко от Сальфита.

«Курсор» писал ранее о протестах в Ариэле: сотни людей собрались у полицейского участка. В Ариэле люди протестовали у отделения полиции из-за задержания поселенца по подозрению в убийстве ножом палестинского араба.

Редакция также сообщала, что палестинские арабы осквернили мемориал памяти убитого в теракте Разиэля Шевах.