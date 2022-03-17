Кадыров заявил, что на войну в Украину отправится еще тысяча чеченцев

Тысяча чеченских добровольцев направляется воевать за россию* в Украине.
Об это утверждает чеченский лидер рамзан кадыров.
Кадыров, чьи силы безопасности обвиняются в многочисленных злоупотреблениях, сообщил в Telegram, что один из его родственников, апти алаудинов, «возглавляет тысячу добровольцев из Чеченской республики, направляющихся для участия в специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины».
В сети уже пошутили, что в Украину «отправили новое чеченское мясо» и призвали как можно скорее ликвидировать лидера группировки.
Курсор ранее писал, что Украина освободила из российского плена похищенного мэра Мелитополя. Украинские спецслужбы в ходе спецоперации смогли освободить похищенного и вывезенного в Луганск мэра Мелитополя — Ивана Федорова. В днр его собирались судить за якобы спонсирование «Правого сектора».
Кроме того, путин заявил, что санкции в отношении россии не имеют ничего общего с Украиной. В обращении к членам кабинета министров по поводу финансового положения россии путин заявил, что санкции против москвы не являются прямым результатом войны в Украине, а являются частью более масштабного плана по нанесению вреда и «демонтажу» россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!