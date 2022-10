Как минимум 50 погибших: в Индии обрушился мост

В штате Гуджарат на западе Индии обрушился подвесной мост, вследствие чего сотни людей упали в реку.

Об этом сообщает NDTV.

Во время крушения более 400 человек находились на мосту в городе Морби и были сброшены в реку Маччу. На место происшествия сразу отправили правоохранительные органы. Чуть позже стало известно, что при обрушении погибло как минимум 50 человек. Ещё около 100 пропали без вести.

В настоящее время точное количество пострадавших и погибших не установлено. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поручил провести местному правительству срочную спасательную операцию. Также родственникам погибших и потерпевшим выплатят компенсации.

BREAKING: Bridge with hundreds of people collapses into river in western India pic.twitter.com/eRRIk0aMsS

— BNO News (@BNONews) October 30, 2022