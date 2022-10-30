Как минимум 50 погибших: в Индии обрушился мост

18:25, Сегодня
Происшествия, Мировые новости
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Фото: pixabay.com

Родственникам погибших и потерпевшим выплатят компенсации.

В штате Гуджарат на западе Индии обрушился подвесной мост, вследствие чего сотни людей упали в реку.

Об этом сообщает NDTV.

Во время крушения более 400 человек находились на мосту в городе Морби и были сброшены в реку Маччу. На место происшествия сразу отправили правоохранительные органы. Чуть позже стало известно, что при обрушении погибло как минимум 50 человек. Ещё около 100 пропали без вести.

В настоящее время точное количество пострадавших и погибших не установлено. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поручил провести местному правительству срочную спасательную операцию. Также родственникам погибших и потерпевшим выплатят компенсации.

Канатный мост Морби является историческим сооружением, построенным еще во времена британского правления в XIX веке. Его закрыли на ремонт и реконструкцию, длившуюся полгода, и открыли четыре дня назад, 26 октября, по случаю гуджаратского Нового года. По информации правительства, что мост обрушился, поскольку не выдержал веса стоявших на нем людей.

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